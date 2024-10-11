Son dakika... AFAD duyurdu: Bartın Amasra'da korkutan deprem!

Yayınlanma: 11.10.2024 - 10:29

Güncelleme: 11.10.2024 - 10:53

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.16'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Bartın'ın Amasra ilçesine 119,64 kilometre mesafede olan depremin, 9,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:

BELEDİYE BAŞKANI KONUŞTU

Deprem sonrası Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, CNN TÜRK’e bağlandı.

Çakır, "Sadece sallandık. Şu anda bir hasar tespiti yok. Bilimsel veriler ışığında süreci takip edeceğiz. Bölgemize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.