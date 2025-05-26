Son Dakika... AFAD duyurdu: Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 20:13 sularında meydana gelen depremin derinliği 7.02 km olarak kaydedildi.
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Son dakika haberi... AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 20:13 sularında meydana gelen depremin derinliği 7.02 km olarak kaydedildi.