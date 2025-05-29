Son Dakika... AFAD duyurdu: Bingöl'ün ardından Adana'da da deprem!

AFAD, Bingöl Kiğı merkezli bir deprem olduğunu duyurdu.

Söz konusu depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.

Depremin yerin 13.56 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta yaptığı açıklamada " 29.05.2925 saat 20:14 itibarıyla Kiğı ilçemizde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde idaremize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. AFAD ve Jandarma ekiplerimizce Kiğı merkez ve köylerimizde hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

ADANA'DA DEPREM OLDU