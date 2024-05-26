Son Dakika... AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Bingöl Karlıova'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 11:01
Son Dakika... AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl Karlıova'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre, deprem 5.36 kilometre derinliğinde oldu. 


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