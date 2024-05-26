Son Dakika... AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Bingöl Karlıova'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl Karlıova'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre, deprem 5.36 kilometre derinliğinde oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 26, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Karlıova (Bingöl)
Tarih:2024-05-26
Saat:10:49:15 TSİ
Enlem:39.335 N
Boylam:41.06556 E
Derinlik:5.36 km
Detay:https://t.co/GIYyMB7jrr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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