Son Dakika... AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem!

Yayınlanma: 26.05.2024 - 11:01

Güncelleme: 26.05.2024 - 11:16

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl Karlıova'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre, deprem 5.36 kilometre derinliğinde oldu.