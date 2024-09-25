Son dakika... AFAD duyurdu: Bitlis'te korkutan deprem! Hakkari, Van, Batman ve çevre illerde şiddetli hissedildi...

Yayınlanma: 25.09.2024 - 15:06

Güncelleme: 25.09.2024 - 16:14

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.50'de, merkez üssü Bitlis'in Tatvan ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:

AFAD BAŞKANLIĞI: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Paniğe neden olan deprem sonrası, AFAD Başkanlığı’ndan da açıklama geldi.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, “Bitlis ilimizin Tatvan ilçesinde, saat 14.50’de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

#DEPREM: Bitlis ilimizin Tatvan ilçesinde, saat 14.50’de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



?? https://t.co/cofXSurHiN https://t.co/InsAcPHNM4 — AFAD (@AFADBaskanlik) September 25, 2024

VALİLİK: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Bitlis Valiliği’nden meydana gelen depreme ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Tatvan ilçesinde saat 14.50’de 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kuruluşlarımızın tüm ekipleri sahada çalışmalarına gecikmeksizin başlamıştır. An itibarıyla bizlere ulaşan olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.