Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale yakınlarında deprem!
Son dakika haberi... AFAD, büyüklüğü 3.5 olan Çanakkale yakınlarındaki depremi sosyal medya hesabından duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Edremit Körfezi açıklarında saat 17:29 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.
Depremin derinliği 12.49 olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 13, 2023
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Edremit Körfezi - [06.20 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2023-09-13
Saat:17:29:43 TSİ
Enlem:39.473 N
Boylam:26.431 E
Derinlik:12.49 km
Detay:https://t.co/V2WY1WRTPv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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