Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale yakınlarında deprem!

Yayınlanma: 13.09.2023 - 17:49

Güncelleme: 13.09.2023 - 17:54

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Edremit Körfezi açıklarında saat 17:29 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.

Depremin derinliği 12.49 olarak açıklandı.