Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale yakınlarında deprem!

Son dakika haberi... AFAD, büyüklüğü 3.5 olan Çanakkale yakınlarındaki depremi sosyal medya hesabından duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 17:49
Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale yakınlarında deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Edremit Körfezi açıklarında saat 17:29 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.

Depremin derinliği 12.49 olarak açıklandı.


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