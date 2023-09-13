Prof. Dr. Ahmet Ercan 3 ilin deprem riskini açıkladı: Dikkat çeken 'Gaziantep' uyarısı

Prof. Dr. Ahmet Ercan Gaziantep, Giresun ve Gümüşhane'nin deprem riskine ilişkin görüşünü açıkladı. Ercan'ın 6 Şubat depremini de yaşayan Gaziantep için yaptığı tahmin dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 09:29
Prof. Dr. Ahmet Ercan 3 ilin deprem riskini açıkladı: Dikkat çeken 'Gaziantep' uyarısı
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Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, illerin deprem risk haritasını alfabetik sıraya göre paylaşmaya devam ediyor.

Beklenen depremleri ve büyüklüklerini paylaşan Prof. Dr. Ercan bugün G harfi ile başlayan üç ile ilişkin deprem tahminini açıkladı. Gaziantep, Giresun ve Gümüşhane için deprem riski değerlendirmesinde bulunan Ercan'ın, Gaziantep hakkındaki yorumu dikkat çekti. 

GAZİANTEP'İN BATISI İÇİN UYARI

Ercan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

"Şu illerde gelecekte görülebilecek en büyük deprem büyüklüğü;

GAZİANTEP: Batısı M7,8, içi ile doğusu 6'dan küçük deprem odaksız, güvenli,

GİRESUN: 6'dan küçük, deprem odaksız, güvenli,

GÜMÜŞHANE: 6'dan küçük, deprem odaksız, güvenli."

Kullanıcıların Gaziantep'in batı kısmı hakkındaki sorularına da yanıt veren Ercan, "Uzun süre yıkıcı büyük deprem beklemiyorum" dedi.

Ercan bugüne kadar 32 ile ilişkin deprem riski görüşünü paylaştı. 


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