Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem!
Son dakika haberi... Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği ise 6.97 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 13, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Biga (Çanakkale)
Tarih:2024-06-13
Saat:11:27:13 TSİ
Enlem:40.35917 N
Boylam:27.09306 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/YHustvjpyn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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