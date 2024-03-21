Son Dakika: AFAD duyurdu... Akdeniz'de deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:31
Son Dakika: AFAD duyurdu... Akdeniz'de deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Akdeniz'de saat 09.16 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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