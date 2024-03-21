Son Dakika: AFAD duyurdu... Akdeniz'de deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Akdeniz'de saat 09.16 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7.7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 21, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-03-21
Saat:09:16:33 TSİ
Enlem:34.62806 N
Boylam:24.15889 E
Derinlik:7.7 km
Detay:https://t.co/p7bD8Ayz6I@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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