Son Dakika... AFAD duyurdu: Datça açıklarında deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2024 - 17:06
Son Dakika... AFAD duyurdu: Datça açıklarında deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından Muğla'nın Datça ilçesinin 251 kilometre açığında Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre deprem, 6.97 kilometre derinliğinde oldu.


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