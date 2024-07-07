Son Dakika... AFAD duyurdu: Datça açıklarında deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından Muğla'nın Datça ilçesinin 251 kilometre açığında Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre deprem, 6.97 kilometre derinliğinde oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 7, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [251.35 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-07-07
Saat:16:55:36 TSİ
Enlem:34.51972 N
Boylam:26.67 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/lczYaomqYJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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