Son Dakika... AFAD duyurdu: Datça açıklarında deprem!

Yayınlanma: 07.07.2024 - 17:06

Güncelleme: 07.07.2024 - 17:12

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından Muğla'nın Datça ilçesinin 251 kilometre açığında Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre deprem, 6.97 kilometre derinliğinde oldu.