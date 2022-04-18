Son Dakika: AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem!
AFAD verilerine göre Ege Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Ege Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre saat 12.57'de Ege Denizi açıklarında bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 3,9 olarak açıklandı. Derinlik ise 7,39 km olarak ölçüldü.
Video Haberler
- Evine dadanan hırsızlardan bıktı
- Haklarında suç duyurusunda bulunuldu
- Uludağ'da yiyecek arayan ayı ailesi görüntülendi
- Bu çiçeği koparan, araba fiyatı kadar ceza ödüyor
- Canlı yayında 'Sedat Peker' iddiası
- Kartal'da hırsızlık
- Van Gölü sahilinden 45 ton çöp toplandı
- CHP ilçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Eren Ok
- Bozcaada seferlerine fırtına engeli
- Trabzon’da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Le Classique'te PSG Cengiz Ünder'i üzdü!
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- Köksal Toptan'dan HDP açıklaması
- Emin Çapa Halk TV'ye geri döndü
- Pazarın en pahalısı taze fasulye
- Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem!
- Dev maçta Benfica, Sporting'i 2 golle yıktı!
- Motosiklet tutkunu Mehmet, kazada öldü
- Evine dadanan hırsızlardan bıktı
- Athena Tapınağı'nın ziyaretçilerle buluşacak