Son Dakika: AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem!

18 Nisan 2022 Pazartesi, 13:40

AFAD verilerine göre Ege Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 12.57'de Ege Denizi açıklarında bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 3,9 olarak açıklandı. Derinlik ise 7,39 km olarak ölçüldü.