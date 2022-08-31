Son Dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde bir deprem daha
Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nin Kuşadası açıklarında saat 12.56 sırasında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, saat 13.10'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde art arda yaşanan 2 depremin ardından artçılar meydana geldi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 17.02'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,7 olarak ölçtü.
AFAD internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, meydana gelen sarsıntının, 6,7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
Depremin, Aydın'ın Kuşadası ilçesine uzaklığı 17,25 kilometre olarak belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 31, 2022
Büyüklük : 4.5 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 17.25 km. Kusadasi (Aydin)
Tarih-Saat : 31.08.2022, 17:02:18 TSİ
Enlem : 37.5515 N
Boylam : 26.8483 E
Derinlik : 6.70 km
Detay : https://t.co/ti1MuUXEcj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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