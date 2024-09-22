Son dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının derinliği 6.53 kilometre olarak kaydedildi.

Son dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.09.2024 - 15:39

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.50'de Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 6.53 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #AFAD son depremler #artçı deprem #deprem #Ege Denizi

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