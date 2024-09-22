Son dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının derinliği 6.53 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.50'de Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 6.53 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 22, 2024
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-09-22
Saat:12:50:23 TSİ
Enlem:40.1425 N
Boylam:24.13917 E
Derinlik:6.53 km
Detay:https://t.co/FA9xYg6Z2i@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #AFAD son depremler #artçı deprem #deprem #Ege Denizi
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