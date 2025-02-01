Son dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde peş peşe iki deprem!

Yayınlanma: 01.02.2025 - 09:04

Güncelleme: 01.02.2025 - 09:21

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 08.31 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan saat 09.02 sıralarında da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.