Son dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde peş peşe iki deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde saat 08.31 sıralarında 3.9 büyüklüğünde, saat 09.02 sıralarında ise 3.6 büyüklüğünde peş peşe iki depremin kaydedildiğini aktardı.

Son dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde peş peşe iki deprem!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2025 - 09:04

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 08.31 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan saat 09.02 sıralarında da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.


Etiketler: #afad #büyüklük #deprem #Ege Denizi

İlgili Haberler

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür: Aynı ölçekteki depremlerde Türkiye’de 60 bin kişi, Tayvan’da 3 kişi öldü

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür: Aynı ölçekteki depremlerde Türkiye’de 60 bin kişi, Tayvan’da 3 kişi öldü
Son Dakika... AFAD duyurdu: Çeşme açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Çeşme açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler