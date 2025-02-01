Son dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde peş peşe iki deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde saat 08.31 sıralarında 3.9 büyüklüğünde, saat 09.02 sıralarında ise 3.6 büyüklüğünde peş peşe iki depremin kaydedildiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 08.31 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
Öte yandan saat 09.02 sıralarında da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 1, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-01
Saat:08:31:27 TSİ
Enlem:36.52417 N
Boylam:25.37889 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/0alYkfTOlF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 1, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-01
Saat:09:02:13 TSİ
Enlem:36.695 N
Boylam:25.575 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/UNBZNF1S9a@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #büyüklük #deprem #Ege Denizi
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray'dan dikkat çeken ilk açıklama
- Teğmenler TSK'den ihraç edildi
- 'Bu aptallığa son verilsin'
- Erdoğan, Özgür Özel'i hedef aldı
- Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
- Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
- 'Göreve geldikleri gün siz ihraç olacaksınız'
- 'Tüm sorumluluk itiraf ediliyor'
- 'Bir erkekle her gece aynı yatağa girmek istemiyorum'
- Seçil Erzan davasında flaş gelişme!