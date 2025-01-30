Son Dakika... AFAD duyurdu: Çeşme açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, İzmir Çeşme'ye 203.99 kilometre uzaklığında Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
AFAD, İzmir Çeşme'ye 203.99 kilometre uzaklığında Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem, 5.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 30, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [203.99 km] Çeşme (İzmir)
Tarih:2025-01-30
Saat:18:55:23 TSİ
Enlem:38.40472 N
Boylam:23.925 E
Derinlik:5.4 km
Detay:https://t.co/l37F2yuQPE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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