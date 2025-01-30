Son Dakika... AFAD duyurdu: Çeşme açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, İzmir Çeşme'ye 203.99 kilometre uzaklığında Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Son Dakika... AFAD duyurdu: Çeşme açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2025 - 19:11

AFAD, İzmir Çeşme'ye 203.99 kilometre uzaklığında Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. 

Buna göre deprem, 5.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.


Etiketler: #deprem #Çeşme #afad

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