Son dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.

Son dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2024 - 14:45

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 9.33 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #afad #hatay #deprem

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