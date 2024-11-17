Son dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 9.33 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 17, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Samandağ (Hatay)
Tarih:2024-11-17
Saat:14:31:17 TSİ
Enlem:36.14194 N
Boylam:36.06056 E
Derinlik:9.33 km
Detay:https://t.co/8VYLxCGN8N@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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