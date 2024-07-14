Son Dakika... AFAD duyurdu: İskenderun Körfezi'nde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, İskenderun Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.07.2024 - 10:16
Son Dakika... AFAD duyurdu: İskenderun Körfezi'nde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İskenderun Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre, deprem 5.29 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 


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