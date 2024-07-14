Son Dakika... AFAD duyurdu: İskenderun Körfezi'nde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, İskenderun Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İskenderun Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre, deprem 5.29 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 14, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akdeniz - İskenderun Körfezi - [15.51 km] Payas (Hatay)
Tarih:2024-07-14
Saat:10:03:49 TSİ
Enlem:36.70222 N
Boylam:36.04667 E
Derinlik:5.29 km
Detay:https://t.co/PloQWRkhZL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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