Son Dakika... AFAD duyurdu: İzmir'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 10:00
Son Dakika... AFAD duyurdu: İzmir'de 3.5 büyüklüğünde deprem
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Buca ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 09.50'de meydana gelen depremin, derinliği 4 kilometre olarak ölçüldü.

 


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