Son Dakika... AFAD duyurdu: İzmir'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Buca ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 09.50'de meydana gelen depremin, derinliği 4 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 15, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Buca (İzmir)
Tarih:2023-01-15
Saat:09:50:26 TSİ
Enlem:38.343 N
Boylam:27.204 E
Derinlik:4.04 km
Detay:https://t.co/2Rp5LqSDqC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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