Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!
Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 06.26'da gerçekleşen depremin yerin 10.78 km derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 19, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-05-19
Saat:06:26:07 TSİ
Enlem:37.91417 N
Boylam:36.64 E
Derinlik:10.78 km
Detay:https://t.co/cBOj394xUF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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