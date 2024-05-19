Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!

Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 09:45
Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 06.26'da gerçekleşen depremin yerin 10.78 km derinlikte olduğu bildirildi.


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