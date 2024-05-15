Son dakika... İzmir'de deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi açıklarında, İzmir'in Karaburun ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 08:10
Son dakika... İzmir'de deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),  İzmir'in Karaburun ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:

İKİNCİ BİR DEPREM DAHA GELDİ

4.5'lik deprem sonrası yine İzmir Karaburun'da bu kez 3.7 büyüklüğünde bir depre daha meydana geldi.

Son depremin derinliği ise 9.74 olarak ölçüldü.


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