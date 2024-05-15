Son dakika... İzmir'de deprem!

Yayınlanma: 15.05.2024 - 08:10

Güncelleme: 15.05.2024 - 08:28

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Karaburun ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:

İKİNCİ BİR DEPREM DAHA GELDİ

4.5'lik deprem sonrası yine İzmir Karaburun'da bu kez 3.7 büyüklüğünde bir depre daha meydana geldi.

Son depremin derinliği ise 9.74 olarak ölçüldü.