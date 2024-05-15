Son dakika... İzmir'de deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi açıklarında, İzmir'in Karaburun ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Karaburun ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 15, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [45.60 km] Karaburun (İzmir)
Tarih:2024-05-15
Saat:04:57:55 TSİ
Enlem:38.95917 N
Boylam:26.05111 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/cHBpPWoOYe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İKİNCİ BİR DEPREM DAHA GELDİ
4.5'lik deprem sonrası yine İzmir Karaburun'da bu kez 3.7 büyüklüğünde bir depre daha meydana geldi.
Son depremin derinliği ise 9.74 olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 15, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [50.17 km] Karaburun (İzmir)
Tarih:2024-05-15
Saat:04:56:33 TSİ
Enlem:38.93472 N
Boylam:25.95083 E
Derinlik:9.74 km
Detay:https://t.co/LmJ8pMHgk9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte saniye saniye Sinan Ateş'e saldırı anları!
- Dünya üzerinde yaşayan son canlı o olacak
- Emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama
- 'Sakın 'Bizim burada fay yok' diye düşünmeyin'
- Erdoğan, Kalın ve Tunç'u Saray'a çağırdı
- 'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı polislere yakalandı!
- Şişli'nin Kanal İstanbul'una beton bariyer
- Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu!
- Valilik açık alanda alkol kullanımını yasakladı!
- Ev sahipleri artık bu şartları arıyor!