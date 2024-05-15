Son dakika... Akdeniz'de deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.61 kilometre olarak ölçüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 16:00
Son dakika... Akdeniz'de deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.42'de Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 6.61 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:


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