Son dakika... Akdeniz'de deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.61 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.42'de Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 6.61 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 15, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-05-15
Saat:12:42:33 TSİ
Enlem:34.15028 N
Boylam:26.11194 E
Derinlik:6.61 km
Detay:https://t.co/TKT6UWbGck@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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