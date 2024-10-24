Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş Onikişubat'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş Onikişubat'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 24, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-10-24
Saat:21:04:09 TSİ
Enlem:37.93972 N
Boylam:36.63528 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/BgPuEi1ZyE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #deprem #kahramanmaraş
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