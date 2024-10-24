Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem

Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş Onikişubat'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.10.2024 - 21:12

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş Onikişubat'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Buna göre deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 


Etiketler: #afad #deprem #kahramanmaraş

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