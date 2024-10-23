FED'de deprem: Cinsel taciz suçlamasıyla 9 çalışan gözaltına alındı
ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu, 2020-2023 döneminde cinsel taciz şikâyetleri doğrultusunda dokuz çalışanı disiplin sürecine tabi tuttu. Bu süreçte dört çalışan işten çıkarıldı.
ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu, 2020-2023 yılları arasında aldığı 11 cinsel taciz şikayetinin sonucunda dokuz personeli disiplin kuruluna sevk etti. Dört çalışanın işten çıkarıldığını belirtilirken, cinsel taciz nedeniyle dört personele "son şans" uyarısı verildiği, diğer dört personelin ise "cinsel taciz ve diğer iş endişeleri" sebebiyle işten çıkarıldığı ifade edildi. Kurul, üç cinsel taciz şikayetinin detaylarını paylaştı. Yaşanan iki vakada işlem yapılmadığı, bir diğerinin ise Fed çalışanı olmayan bir kişiye karşı yapıldığı ifade edildi.
FED DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA
Wall Street Journal'ın Kasım 2023'te yayımlanan raporunun ardından, Fed Denetim ve Düzenleme Direktörü Michael Gibson ile kıdemli direktör yardımcısı Marta Chaffee, personele cinsel taciz ve misillemenin kabul edilemez olduğunu belirten uyarılar gönderdi. Chaffee, “Cinsel taciz ve misillemenin hiçbir ekipte yeri yoktur” dedi.
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