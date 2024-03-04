Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş Elbistan'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:38
Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş Elbistan'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Söz konusu deprem saat 11.26'da gerçekleşirken, derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. 


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