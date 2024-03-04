Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş Elbistan'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş Elbistan'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Söz konusu deprem saat 11.26'da gerçekleşirken, derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 4, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-03-04
Saat:11:26:04 TSİ
Enlem:38.20889 N
Boylam:37.40806 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/WgdNgyJqrB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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