Son Dakika... AFAD duyurdu: Karadeniz'de şiddetli deprem
Son dakika haberi... Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Karadeniz'de saat 17.49'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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