Son Dakika... AFAD duyurdu: Karadeniz'de şiddetli deprem

Son dakika haberi... Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika... AFAD duyurdu: Karadeniz'de şiddetli deprem
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2025 - 18:13

AFAD, Karadeniz'de saat 17.49'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AYRINTILAR GELECEK... 

 


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