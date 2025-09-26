Son dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.09.2025 15:16:00
Son dakika haberi... AFAD Deprem Dairesi, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 15.05 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.

