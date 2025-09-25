Naci Görür’den Erzurum depremi sonrası uyarı: Depremin boyutu artabilir!

Erzurum’un Aşkale ilçesinde Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4,4 büyüklüğünde sığ bir deprem meydana geldi. Depremin, Kandilli Fay Zonu üzerinde gerçekleştiği açıklandı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede söz konusu fayın yaklaşık 25-26 kilometre uzunluğunda, sağ yönlü yanal bir fay olduğunu ve büyük depremler üretme kapasitesine sahip olmadığını belirtti. Ancak Görür, fayın batısında bulunan Tezcan Fayı’nın tetiklenmesi halinde tablonun değişebileceğini, depremin boyutunun artabileceğini ifade etti.

Naci Görür’ün sözleri şöyle oldu:

Kandilli, Aşkale’de (Erzurum) 4,4 sığ deprem oldu. Deprem Kandilli Fay Zonu üzerinde . Bu zon 25-26 km uzunlukta, sağ yönlü yanal bir fay. Büyük depremler üretme kapasitesi yok. Daha batıdaki Tezcan Fayı tetiklenirse (Sağ lateral) iş değişir ve depremin boyutu artar. Geçmiş olsun