Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 9.09 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 20, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2024-04-20
Saat:14:13:41 TSİ
Enlem:38.27333 N
Boylam:37.76889 E
Derinlik:9.09 km
Detay:https://t.co/R83VpEazg3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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