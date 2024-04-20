Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 14:29
Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 9.09 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


afad haberleri deprem haberleri Son dakika haberleri Malatya haberleri

İlgili Haberler

AFAD açıkladı: Teleferik kazasının sebebi ortaya çıktı!

AFAD açıkladı: Teleferik kazasının sebebi ortaya çıktı!
Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem!
Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kayseri'de camide vaaz veren imam, kadınları hedef aldı: 'Kadınlarımız soyundukça soyunuyor'

Kayseri'de camide vaaz veren imam, kadınları hedef aldı: 'Kadınlarımız soyundukça soyunuyor'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
MHP'li eski başkan Enver Demirel'den Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na teşekkür

MHP'li eski başkan Enver Demirel'den Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na teşekkür
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu
Ali Yerlikaya paylaştı: Diyarbakır ve Mardin'de müfettiş görevlendirildi

Ali Yerlikaya paylaştı: Diyarbakır ve Mardin'de müfettiş görevlendirildi
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Mazbata törenindeki hakaret: 1 kişi gözaltına alındı

Mazbata törenindeki hakaret: 1 kişi gözaltına alındı
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu