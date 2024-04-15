Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 6.39 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 15, 2024
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Akdeniz - [279.65 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-04-15
Saat:09:06:30 TSİ
Enlem:34.30444 N
Boylam:26.46778 E
Derinlik:6.39 km
Detay:https://t.co/PuGu3cDhoc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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