Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 09:25
Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.39 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Son dakika haberleri deprem haberleri AFAD son depremler haberleri afad haberleri Akdeniz haberleri

İlgili Haberler

Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem!

Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem!
Deprem mi oldu? 13 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler?

Deprem mi oldu? 13 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler?
Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İran Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: 'İsrail'in misilleme yapması durumunda İran'ın tepkisi daha büyük olacak'

İran Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: 'İsrail'in misilleme yapması durumunda İran'ın tepkisi daha büyük olacak'
Seçimi kaybeden AKP’nin Çankırı adayı Hüseyin Filiz, soluğu Maldivler’de aldı

Seçimi kaybeden AKP’nin Çankırı adayı Hüseyin Filiz, soluğu Maldivler’de aldı
Teleferik kazasıyla ilgili yeni gelişme: Belediye Başkanı mahkemeye sevk edildi

Teleferik kazasıyla ilgili yeni gelişme: Belediye Başkanı mahkemeye sevk edildi
Seçimi kaybeden AKP’li Ekrem Yavaş’dan ‘Aç Türkler’ paylaşımı!

Seçimi kaybeden AKP’li Ekrem Yavaş’dan ‘Aç Türkler’ paylaşımı!
Ürdün hava sahasını İsrail uçaklarının kullanmasına izin verdi

Ürdün hava sahasını İsrail uçaklarının kullanmasına izin verdi
Son Dakika… İran-İsrail gerilimi hakkında Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama!

Son Dakika… İran-İsrail gerilimi hakkında Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama!
Dikkat çeken ‘kredi’ iddiası: ‘Bizimki IMF’yi sevmiyor, bu nedenle…’

Dikkat çeken ‘kredi’ iddiası: ‘Bizimki IMF’yi sevmiyor, bu nedenle…’
Dermatoloji Uzmanı uyardı! Makyaj yaparken bunlara dikkat edin

Dermatoloji Uzmanı uyardı! Makyaj yaparken bunlara dikkat edin