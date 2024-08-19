Son Dakika.... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!

Yayınlanma: 19.08.2024 - 12:16

Güncelleme: 19.08.2024 - 12:29

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre deprem, 10.31 kilometre derinliğinde oldu.