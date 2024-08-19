Son Dakika.... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
AFAD, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre deprem, 10.31 kilometre derinliğinde oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 19, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2024-08-19
Saat:12:02:58 TSİ
Enlem:38.28056 N
Boylam:37.74944 E
Derinlik:10.31 km
Detay:https://t.co/hQ0afcsadX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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