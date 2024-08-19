Son Dakika.... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!

AFAD, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 12:16
Son Dakika.... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre deprem, 10.31 kilometre derinliğinde oldu.


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