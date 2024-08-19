Son depremler! 19 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 19 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 19 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 19 Ağustos'ta meydana gelen depremler...
19 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:44:04 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
08:43:41 -.- 2.1 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
08:38:04 -.- 2.3 -.- ASAGIBEYCAYIR-PINARBASI (KAYSERI)
08:27:20 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
08:23:40 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
08:02:19 -.- 2.5 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:32:35 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
07:26:26 -.- 2.5 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)
07:21:06 -.- 2.5 -.- DAGSEYHLER-BEYPAZARI (ANKARA)
06:18:44 -.- 1.8 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
05:14:40 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
05:13:34 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
04:41:11 -.- 1.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
04:40:21 -.- 1.9 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
04:32:38 -.- 3.5 3.2 YESILKOY-TORBALI (IZMIR)
04:20:35 -.- 2.0 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)
04:15:36 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN
03:57:16 -.- 2.9 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
03:56:37 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN
03:37:30 -.- 1.3 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
01:39:04 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
01:21:25 -.- 2.6 -.- KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL)
00:32:47 -.- 2.5 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Hayatımda böyle bir rezillik görmedim’
- Sahibi uyurken ayak parmağını kemirdi, hayatını kurtardı
- 450 TL'lik yemek için 100 bin TL bahşiş bırakmıştı
- Ali Koç'a saldıran zanlı için karar verildi
- Aydemir Akbaş'ın cenazesinde arbede çıktı
- Eski Bakan, yer kapma yarışını kazanamamış!
- 'Biletini vermiş, ona ben karışmıyorum'
- Basketbolda tarihi an: İlk dört sayılık basket!
- 'Siz dünyaya açılan bir pencere gibisiniz'
- Rusya'daki depremin ardından yanardağ patladı!