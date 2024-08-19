Son depremler! 19 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 19 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 19 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 09:27
Son depremler! 19 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 19 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

19 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:44:04    -.-  2.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                  

08:43:41   -.-  2.1  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                   

08:38:04   -.-  2.3  -.-   ASAGIBEYCAYIR-PINARBASI (KAYSERI)           

08:27:20   -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                  

08:23:40  -.-  1.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                  

08:02:19    -.-  2.5  -.-   HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)             

07:32:35   -.-  3.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                       

07:26:26    -.-  2.5  -.-   KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)                   

07:21:06   -.-  2.5  -.-   DAGSEYHLER-BEYPAZARI (ANKARA)               

06:18:44     -.-  1.8  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                  

               

05:14:40       -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                  

05:13:34   -.-  2.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                  

04:41:11 -.-  1.5  -.-   BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:40:21   -.-  1.9  -.-   CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)           

04:32:38     -.-  3.5  3.2   YESILKOY-TORBALI (IZMIR)                    

04:20:35    -.-  2.0  -.-   DUTLU-AKCADAG (MALATYA)                     

04:15:36     -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                  

03:57:16   -.-  2.9  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                   

03:56:37   -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                  

03:37:30    -.-  1.3  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                       

01:39:04       -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)           

01:21:25     -.-  2.6  -.-   KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL)                    

00:32:47    -.-  2.5  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)                   


19 Ağustos haberleri deprem haberleri deprem mi oldu haberleri depremler haberleri Son depremler haberleri

İlgili Haberler

Muş Varto'da deprem! Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: 'Bardağı taşıran son damla olabilir...'

Muş Varto'da deprem! Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: 'Bardağı taşıran son damla olabilir...'
AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem meydana geldi

AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem meydana geldi
Prof. Dr. Ercan '2 deprem bekliyorum' diyerek açıkladı: İşte İstanbul’un en riskli ilçeleri…

Prof. Dr. Ercan '2 deprem bekliyorum' diyerek açıkladı: İşte İstanbul’un en riskli ilçeleri…
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler