Son depremler! 19 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 19.08.2024 - 09:27

Güncelleme: 19.08.2024 - 09:27

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 19 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

19 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:44:04 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

08:43:41 -.- 2.1 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

08:38:04 -.- 2.3 -.- ASAGIBEYCAYIR-PINARBASI (KAYSERI)

08:27:20 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

08:23:40 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

08:02:19 -.- 2.5 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

07:32:35 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

07:26:26 -.- 2.5 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)

07:21:06 -.- 2.5 -.- DAGSEYHLER-BEYPAZARI (ANKARA)

06:18:44 -.- 1.8 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)

05:14:40 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

05:13:34 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

04:41:11 -.- 1.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:40:21 -.- 1.9 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:32:38 -.- 3.5 3.2 YESILKOY-TORBALI (IZMIR)

04:20:35 -.- 2.0 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)

04:15:36 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN

03:57:16 -.- 2.9 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

03:56:37 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN

03:37:30 -.- 1.3 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

01:39:04 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

01:21:25 -.- 2.6 -.- KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL)

00:32:47 -.- 2.5 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)