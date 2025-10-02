Son Dakika... AFAD duyurdu: Marmara'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 14.55'te gerçekleşen depremin yerin 6.71 km derinliğinde olduğu bildirildi.

Deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Denizi’nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."