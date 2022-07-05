Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla açıklarında deprem
AFAD'dan yapılan açıklamada, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, saat 23.26'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Yapılan açıklamada, depremin yerin 46.34 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 4, 2022
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 96.65 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 04.07.2022, 23:26:25 TSİ
Enlem : 36.0441 N
Boylam : 26.6335 E
Derinlik : 46.34 km
Detay : https://t.co/1jxII45xCB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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