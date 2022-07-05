Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla açıklarında deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2022 Salı, 00:00
Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla açıklarında deprem
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AFAD'dan yapılan açıklamada, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, saat 23.26'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, depremin yerin 46.34 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.

 


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