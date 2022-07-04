Tokat'ta art arda 6 deprem
Tokat'ta 1.9 ile 3.4 büyüklüğü arasında 6 deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre: Tokat’ın Pazar ilçesine bağlı Taşlık köyünde 18.04’de 1.9, 18.14’de 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkeze bağlı Gülpınar köyünde 23.38’de 1.9, Merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde 23.38’de 2.1, Pazar ilçesine bağlı Taşlık Köyünde 23.55’de 3.4, 00.03’de ise 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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