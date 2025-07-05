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Son dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da deprem!

Son dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da deprem!

5.07.2025 09:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da deprem!

AFAD Deprem Dairesi, Muğla'nın Datça ilçesinde 3.6 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 09.22 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

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