Son Dakika... AFAD duyurdu: Osmaniye'de 3.6 şiddetinde deprem!

Yayınlanma: 12.03.2024 - 19:41

Güncelleme: 12.03.2024 - 19:52

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olan bölgede 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 6.55 km derinliğinde meydana geldi.