Son Dakika... AFAD duyurdu: Osmaniye'de 3.6 şiddetinde deprem!

Osmaniye'nin Sumbas bölgesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 19:41
Son Dakika... AFAD duyurdu: Osmaniye'de 3.6 şiddetinde deprem!
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AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olan bölgede 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 6.55 km derinliğinde meydana geldi.


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