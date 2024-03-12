Son Dakika... AFAD duyurdu: Osmaniye'de 3.6 şiddetinde deprem!
Osmaniye'nin Sumbas bölgesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olan bölgede 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 6.55 km derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 12, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Sumbas (Osmaniye)
Tarih:2024-03-12
Saat:19:09:14 TSİ
Enlem:37.75056 N
Boylam:36.12139 E
Derinlik:6.55 km
Detay:https://t.co/AfhOUxZu3G@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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