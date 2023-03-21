Son Dakika: AFAD ek binasında yangın çıktığını duyurdu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), resmi sosyal medya hesabından bugün saat 05.00 sıralarında tadilat çalışmalarının sürdüğü ek binada yangın çıktığını paylaştı.
Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan AFAD'ın ek binasında dosyaların bulunduğu büroda saat 05.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 katlı binanın giriş katındaki yangını fark edenler, yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulundu. Haber verilmesiyle itfaiye de sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle büroda bulanan evrakın bazıları zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
AFAD, yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bugün saat 05.00 sıralarında Başkanlığımızın tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıkmış, yangın tüpleri ve yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürülmüştür. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'ndan HDP ziyareti sonrası açıklama
- Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
- Stüdyoda gergin anlar: Yayını terk etti
- 'Yirmi milletvekili' çıkmazı
- 'Kılıçdaroğlu'nun İnce ziyareti' yalanlandı
- Saray'da panik yaratan anket!
- Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
- 'Külliyen yalan!'
- AKP içinde kavga: Soylu hakkında bomba iddia
- BTP lideri Hüseyin Baş'tan 'ikinci tur' açıklaması