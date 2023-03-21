Son Dakika: AFAD ek binasında yangın çıktığını duyurdu

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 10:25

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 11:35

Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan AFAD'ın ek binasında dosyaların bulunduğu büroda saat 05.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 katlı binanın giriş katındaki yangını fark edenler, yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulundu. Haber verilmesiyle itfaiye de sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle büroda bulanan evrakın bazıları zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

AFAD, yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bugün saat 05.00 sıralarında Başkanlığımızın tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıkmış, yangın tüpleri ve yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürülmüştür. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.