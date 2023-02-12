Son dakika haberi... AFAD saatler sonra duyurdu: 29 bin 605 can kaybı!

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 17:00

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 17:39

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem başta Kahramanmaraş ve Hatay'da büyük yıkım yarattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün sabah saatlerinde 'yüzyılın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde can kaybı sayısının 24 bin 617'ye yükseldiğini belirtmişti.

AFAD, saat 15.55 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 29 bin 605 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Öte yandan 147 bin 934 afetzedenin başka illere tahliye edildiği de açıklandı.