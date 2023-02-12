Son dakika haberi... AFAD saatler sonra duyurdu: 29 bin 605 can kaybı!
Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu kentlerde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saatler sonra AFAD tarafından güncellenen son resmi verilere göre, 29 bin 605 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem başta Kahramanmaraş ve Hatay'da büyük yıkım yarattı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün sabah saatlerinde 'yüzyılın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde can kaybı sayısının 24 bin 617'ye yükseldiğini belirtmişti.
AFAD, saat 15.55 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 29 bin 605 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Öte yandan 147 bin 934 afetzedenin başka illere tahliye edildiği de açıklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li başkanın yaptığı tüm binalar çöktü!
- MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı
- Yandaş Sevda Türküsev'den skandal sözler
- Vali oluruyla resmi belgelerle dolu binaya yıkım kararı
- ABD Çinli şirketleri kara listeye aldı
- Enkazdan kurtarılmayı bekleyen kişi sayısını açıkladı
- Riskli bölgeleri açıkladı, 'Felaket olur' diyerek uyardı
- Can kaybımız artıyor!
- Depremin yeni görüntüsü: Tam o an...
- Yandaş Selmanoğlu'ndan acının kalbinde provokasyon