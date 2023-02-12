Son dakika haberi... AFAD saatler sonra duyurdu: 29 bin 605 can kaybı!

Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu kentlerde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saatler sonra AFAD tarafından güncellenen son resmi verilere göre, 29 bin 605 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 17:00
Son dakika haberi... AFAD saatler sonra duyurdu: 29 bin 605 can kaybı!
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem başta Kahramanmaraş ve Hatay'da büyük yıkım yarattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün sabah saatlerinde 'yüzyılın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde can kaybı sayısının 24 bin 617'ye yükseldiğini belirtmişti.

AFAD, saat 15.55 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 29 bin 605 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Öte yandan 147 bin 934 afetzedenin başka illere tahliye edildiği de açıklandı.


depremler deprem kahramanmaraş

İlgili Haberler

Depremden zarar gören Hatay Havalimanı hizmet vermeye başladı

Depremden zarar gören Hatay Havalimanı hizmet vermeye başladı
Depremin tektonik etkisi uydudan görüntülendi

Depremin tektonik etkisi uydudan görüntülendi
Galatasaray, depremzedeler için müzayede düzenleyecek

Galatasaray, depremzedeler için müzayede düzenleyecek

En Çok Okunan Haberler