Demokrat Partili İlay Aksoy: Herkesi bulduk ama AFAD'ı bulamadık

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 19:12

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 19:23

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 kenti yerle bir etti. Binlerce kişi enkaz altında can verirken, binlerce kişi de yaralandı. Depremin en kritik saatlerinde, enkazlarda yeteri kadar arama kurtarma çalışması yapılmaması tüm Türkiye'de büyük tepkilere neden olurken, üzerinden 100 saatten fazla bir süre geçmesine rağmen bazı bölgelere hala yardım ulaşmadı.

"HERKESİ BULDUK AMA AFAD'I BULAMADIK"

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy beraberindeki ekip ile Hatay'ın Defne ilçesine giderek yardım çalışmalarına destek oldu. Bölgedeki koordinasyon eksikliklerine dikkat çeken Aksoy, "En vahim olan şey şu biz tam 20 dakika yürüdükten sonra AFAD’ın burada Defne’de merkezini bulamadık" dedi.

Demokrat Parti’nin kurduğu yardım standına gelen 72 yaşındaki bir depremzede ile diyalogunu paylaşan Aksoy, "Yaşlı bir hanımefendi geldi. Kendisinin kirada olduğunu evinin tamamen yıkıldığını ve Mersin’e gitmek istediğini söyledi. Bizi AFAD sanmış o yüzden bize müracaat etmiş, biz de AFAD olmadığımızı ama kendisini AFAD’a götürebileceğimizi söyledik" dedi.

"20 DAKİKADIR AFAD'I BULMAYA ÇALIŞIYORUM"

Kendilerinden yardım isteyen depremzedenin daha önce kaymakamlığa başvurduğunu ancak telefonlar çekmediği için aralarında iletişim sağlanamadığını ifade eden Aksoy, bölgede görev yapan birçok kuruluş olduğunu ancak AFAD'tan tek bir yetkili göremediğine dikkat çekti.

Aksoy sözlerini şöyle sürdürdü,

"Kendisiyle ben bizzat 20 dakikadır AFAD’ı bulmaya çalışıyorum. En vahim olan şey bu! Biz tam 20 dakika yürüdükten sonra AFAD’ın Defne’de merkezini bulamadık. Kocaeli Büyükşehir’i bulduk, Gebze’yi bulduk herkesi bulduk ama AFAD’ın burada irtibat kuracağımız merkezini bulamadık yani inanılmaz bir şey kim koordine ediyor burayı belli değil ama burada insanlar AFAD’a ulaşamıyor."

"ENKAZ ÇALIŞMALARI SON RADDEYE GELDİĞİNDE AFAD MÜDAHALE EDİYOR"

Çalışmalardaki aksaklıklar nedeniyle gelen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığını belirten Aksoy, "Enkazdaki çalışmalar son raddeye geldiğinde AFAD müdahale ediyor" dedi.

Aksoy sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Birlikte aşacağız bu büyük faciayı, bu bir devlet meselesidir. Siyaset üstü bir çalışma olmalıdır" ifadelerini kullandı.