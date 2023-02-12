Galatasaray, depremzedeler için müzayede düzenleyecek
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için Galatasaray, müzayede düzenleneceğini duyurdu.
Galatasaray, depremzedelere yardım için maddi/manevi değeri bulunan eşyaların, Dev Müzayede iş birliği ile gerçekleştirilecek müzayede için Nef Stadyumu'nda teslim edilebileceğini duyurdu.
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Maddi/manevi değeri bulunan eşyalarınızı depremzedeler için maddi desteğe dönüştürmek ister misiniz? Dev Müzayede iş birliği ile düzenlenecek müzayedemizde yer almasını istediğiniz eşyalarınızı Nef Stadyumu P1 Park Alanı’na teslim edebilirsiniz" denildi.
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