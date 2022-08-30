Son Dakika: AFAD'dan 10 ilin valiliğine kuvvetli yağış uyarısı
AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmeler nedeniyle Marmara bölgesi için “Meteorolojik Uyarı” yayımladı. AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM), valiliklere uyarı mesajı gönderdi.
AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM), hava tahminleri doğrultusunda İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Edirne valiliklerine uyarı mesajı gönderdi.
AFAD, yurttaşları da olası su baskını ihtimaline karşı ev ve işyerleri için önlem almaya, araçlarını dolu yağışı ihtimaline karşı koruyacak tedbirler almaya çağırdı. Dışarıda olmaları durumunda, uçabilecek çatı, devrilebilecek ağaç ve direklerin yanı sıra ulaşım zorlukları ile karşılaşabileceklerini hatırlatıyor. Ayrıca ayak bileğine gelen sel sularının bir insani sürükleyebileceğini anımsatarak sel sularına girilmemesi konusunda uyardı.
AFAD, valiliklere, ani sel, su baskını, dolu, kısa sureli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara hazırlıklı olmaları için uyarı mesajı gönderdi. Dikkatli ve tedbirli olma çağrısı yaptı. Mesajda, ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması istendi. Teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesi hatırlatıldı.
30 AĞUSTOS SALI GÜNÜ İÇİN UYARI
Yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların etkisini bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.
Yurttaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
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