Son Dakika: AFAD'dan 6 il için turuncu ve sarı alarm

22 Kasım 2022 Salı, 16:01

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 5 kent için turuncu biri için ise sarı uyarı verildi.

Twitter paylaşımında AFAD, "Kıyı Ege ve Kuzey Ege'de kuvvetli ve çok kuvvetli, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, İzmir'in güneydoğusu ile Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış bekleniyor.Yağışların Antalya'nın batı ilçelerinde akşam saatlerinden sonra etkisini artırması ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor" dedi.

"Ege Bölgesi, Batı Akdeniz ve Göller Yöresinde yağışlarla beraber rüzgarın güney yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz."