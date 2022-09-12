Son Dakika: AFAD'dan Ankara için sel uyarısı
Son dakika gelişmesi... AFAD, Ankara ve Kırıkkale'nin bazı ilçeleri için sel ve su baskını uyarısında bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün Ankara ve Kırıkkale'de meydana gelecek sağanak yağış için uyarıda bulundu.
AFAD sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu şekilde açıklama yaptı:
- Ankara'nın Bala ve Kırıkkale'nin Keskin, Bahşılı, Karakeçili ile Çelebi ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 2 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.
- AçıkVatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz.
?? @meteoroloji_twi’den alınan son bilgilere göre,— AFAD (@AFADBaskanlik) September 12, 2022
??? 12 Eylül Pazartesi;
?? Ankara'nın Bala ve Kırıkkale'nin Keskin, Bahşılı, Karakeçili ile Çelebi ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 2 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. pic.twitter.com/pb8JYPjJf9
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