Son Dakika: AFAD'dan Ankara için sel uyarısı

12 Eylül 2022 Pazartesi, 18:59

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün Ankara ve Kırıkkale'de meydana gelecek sağanak yağış için uyarıda bulundu.

AFAD sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu şekilde açıklama yaptı:

Ankara'nın Bala ve Kırıkkale'nin Keskin, Bahşılı, Karakeçili ile Çelebi ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 2 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.





AçıkVatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz.