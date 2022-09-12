Son Dakika: AFAD'dan Ankara için sel uyarısı

Son dakika gelişmesi... AFAD, Ankara ve Kırıkkale'nin bazı ilçeleri için sel ve su baskını uyarısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2022 Pazartesi, 18:59
Son Dakika: AFAD'dan Ankara için sel uyarısı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün Ankara ve Kırıkkale'de meydana gelecek sağanak yağış için uyarıda bulundu.

AFAD sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu şekilde açıklama yaptı:

  • Ankara'nın Bala ve Kırıkkale'nin Keskin, Bahşılı, Karakeçili ile Çelebi ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 2 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.

  • AçıkVatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz.

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