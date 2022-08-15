Son Dakika: AFAD'dan kuvvetli yağış açıklaması
Sabah saatlerinden itibaren birçok ilde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı felç etti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından uyarıları yapılan sağanak yağış Türkiye'nin birçok şehrinde kendini göstermeye başladı.
İstanbul, Ankara ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu 17 il için sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış etkili oluyor.
BURSA AÇIKLAMASI
Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı felç etti. İlçenin üst kesimlerinden taş yığınlarıyla birlikte akan sel suları rögarları tıkadı. Sürücüler zor anlar yaşadı.
AFAD, konuya ilişkin "Bursa, Mudanya. Su baskını yaşanan 260 konuta AFAD, NAK, AKUT ve BAKUT’tan toplam 33 personelle müdahale edilmiştir. Bursa Afad’dan 20 personel teyakkuz halinde bekletilmektedir. Olayda can kaybı yaşanmamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.
AFAD'DAN YENİ UYARI: DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN
Meteoroloji'nin ardından İstanbul için bir uyarı da AFAD'dan geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada "İstanbul için kuvvetli yağışın devam etmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun" denildi.
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