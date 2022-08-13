Son dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.50'de Dulkadiroğlu ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,1 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
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