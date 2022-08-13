Son dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 07:04
Son dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.50'de Dulkadiroğlu ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,1 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

 


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