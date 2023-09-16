Son dakika... Afyonkarahisar'da özel helikopter düştü
Son dakika haberi... Afyonkarahisar’da 5 yıldızlı termal oteller bölgesinde iki kişilik özel helikopter iniş yaptığı sırada ağaçlara takılarak düştü. Olayda iki kişinin yaralandığı öğrenildi.
Afyonkarahisar’da 5 yıldızlı termal oteller bölgesinde iki kişilik özel helikopter iniş yaptığı sırada ağaçlara takılarak düştü.
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
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