Son dakika... Afyonkarahisar'da özel helikopter düştü

Son dakika haberi... Afyonkarahisar’da 5 yıldızlı termal oteller bölgesinde iki kişilik özel helikopter iniş yaptığı sırada ağaçlara takılarak düştü. Olayda iki kişinin yaralandığı öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 16.09.2023 - 18:44
Son dakika... Afyonkarahisar'da özel helikopter düştü
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Afyonkarahisar’da 5 yıldızlı termal oteller bölgesinde iki kişilik özel helikopter iniş yaptığı sırada ağaçlara takılarak düştü.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...


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