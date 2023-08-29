Afyonkarahisar’da 4 ay önce kaybolan 16 yaşındaki çocuk bulundu!

Hakkında 4 ay önce kayıp ihbarı yapılan ve arama çalışmaları başlatılan 16 yaşındaki H.N.Y. adlı çocuk, polis ekipleri tarafından Isparta’da bulundu.

İHA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 13:42
Afyonkarahisar’da 4 ay önce kaybolan 16 yaşındaki çocuk bulundu!
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Afyonkarahisar'da Çobanlar İlçe Jandarma Komutanlığı'na H.N.Y. (16) adlı kız çocuğu için 26 Nisan 2023 tarihinde kayıp ihbarında bulunuldu.

Her yerde aranmaya başlanan çocuk, polis tarafından Isparta’da bulundu.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA!

Isparta Emniyet Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Kayıp kız çocuğu 28 Ağustos günü saat 11.30 sıralarında ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde başına herhangi bir elim olay gelmeden bulunmuştur” ifadelerine yer verildi.


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