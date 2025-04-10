Son Dakika... Ağırel ve Soykan adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... Gözaltına alınan gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, adliyeye sevk edildi.

Son Dakika... Ağırel ve Soykan adliyeye sevk edildi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 17:11

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel ve gazeteci Timur Soykan, sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrası iki gazetecinin adliyeye sevk edildiği bildirildi. 

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