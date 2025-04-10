Son Dakika... Ağırel ve Soykan adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi... Gözaltına alınan gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, adliyeye sevk edildi.
Gazetemiz yazarı Murat Ağırel ve gazeteci Timur Soykan, sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrası iki gazetecinin adliyeye sevk edildiği bildirildi.
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