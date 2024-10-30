Son Dakika... Ahmet Özer hakimliğe sevk edildi: Tutuklanması istendi

Son dakika haberi... Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in savcılığa ifade verme işlemi tamamlandı. Özer, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Son Dakika... Ahmet Özer hakimliğe sevk edildi: Tutuklanması istendi
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Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 30.10.2024 - 21:14

Terör örgütü PKK/KCK üyeliği iddiasıyla bu sabah evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

TUTUKLANMASI İSTENDİ

Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda savcıya ifade veren Prof. Dr. Özer, tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.


Etiketler: #ahmet özer #ifade

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