Son Dakika... Ahmet Özer hakimliğe sevk edildi: Tutuklanması istendi
Son dakika haberi... Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in savcılığa ifade verme işlemi tamamlandı. Özer, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Terör örgütü PKK/KCK üyeliği iddiasıyla bu sabah evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
TUTUKLANMASI İSTENDİ
Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda savcıya ifade veren Prof. Dr. Özer, tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Etiketler: #ahmet özer #ifade
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