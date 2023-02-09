Son Dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, deprem bölgelerindeki çocuklara ilişkin yeni açıklama

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 11:17

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 11:22

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların teslimi ile ilgili çalışmalar yaptığına yönelik iddialara ilişkin sosyal medyada açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

"Daha önceki duyurularımız da da belirttiğimiz üzere, deprem bölgeisnde şu ana kadar ailelerine ulaşılamayan refakatsiz çocuklar konsunda tek yetkili kurum bakanlığımızdır.

Çocukların bakanlığımız haricinde herhangi bir kişi ya da kuruma teslim edilmesi kesinlikle söz konusu değildir.

Vatandaşlarımızın bu tip paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."